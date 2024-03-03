Москвичам пообещали солнечную погоду без осадков 3 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Солнечная и сухая погода прогнозируется в российской столице в воскресенье, 3 марта. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По данным издания, столбики термометра в городе покажут минус 13–2 градуса. В Подмосковье температура остановится на уровне 15–5 градусов мороза.

Порывы ветра в этот день составят 2–3 метра в секунду, иногда они будут достигать 6 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня остановится на показателе в 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 95%.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, что волна похолодания вернется в Москву уже в начале второй недели марта. По его словам, 5 марта температура воздуха будет уверенно переходить через ноль к отрицательным значениям на термометре во второй половине дня.

Метеорологическая весна в Москве может наступить в конце марта – начале апреля. Как уточнили в центре погоды "Фобос", климатическая весна в столице начинается 21 марта. С этого дня температура воздуха становится устойчиво выше 0 градусов.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 3 марта