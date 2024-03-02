Четыре российских региона, где можно провести выходные в честь 8 Марта

В 2024 году в честь 8 Марта россияне будут отдыхать три дня подряд. А если добавить к ним пару отгулов, даже получится мини-отпуск. Рассказываем, куда отправиться на длинные выходные, если душа отчаянно требует настоящей весны, а в распоряжении всего несколько дней.

Сочи

В начале марта погода здесь переменчивая, но точно теплее, чем в Москве. На море штормит, бывают ветер и дожди, однако шансов застать солнечные дни довольно много. Плюс точно можно ходить без шапки: днем в Сочи комфортные 9–11 градусов тепла.

Что любопытно, в марте здесь еще продолжается горнолыжный сезон, а на побережье уже по-весеннему тепло. Электричка из Красной Поляны до Адлера идет всего 40 минут, так что можно кататься туда и обратно и наблюдать, как зима сменяется летом буквально за считанные мгновения. И как приятный бонус межсезонья – это еще и время сниженных цен. Поэтому за сравнительно небольшие деньги можно позволить себе гостиницу более высокой категории.

Сколько стоит: перелет из Москвы до Сочи и обратно – от 12 900 рублей, номер на двоих в трехзвездочном отеле обойдется от 1 900 в сутки.

Абхазия

Примерно из тех же соображений, что и в случае с Сочи, стоит выбрать и Абхазию. Толпы туристов здесь в основном летом, а в межсезонье тишина, красота, цветущая мимоза и низкие цены в отелях.

На побережье в начале марта комфортные 9–11 градусов тепла, на горном озере Рица чуть прохладнее – примерно 6–7 днем, но местные виды точно того стоят. Также весна – прекрасное время, чтобы погулять по местным достопримечательностям, не стоя в очередях и не вылавливая момент, когда другие туристы выйдут из кадра. А посмотреть в Абхазии есть на что: дача Сталина, Новоафонский монастырь, водопады, пещеры и город-призрак Акармара.

Как добраться и сколько стоит: сначала самолетом из Москвы до Сочи (от 12 900 рублей туда и обратно), затем автобусом № 558 до КПП Псоу (в пути около часа, билет стоит 36 рублей в одну сторону). Далее на маршруте надо добраться до нужного курорта, билеты стоят от 200 до 350 рублей, в зависимости от финальной точки. Также можно заказать трансфер из аэропорта Сочи. Место в маршрутке на четырех человек обойдется от 800 до 1 500 рублей, опять же в зависимости от курорта, куда надо ехать.

Кавказские Минеральные Воды

Прекрасное место, чтобы восстановить свое здоровье и внешний вид после затяжной зимы. Санатории Пятигорска, Кисловодска, Железноводска и Ессентуков ждут туристов круглый год, а в межсезонье здесь даже немного дешевле, чем летом. Причем даже необязательно иметь с собой направление от врача, всем туристам доступны массажи, грязевые обертывания и прочие оздоравливающие процедуры. Если же необходимо лечение по показаниям специалиста, понадобятся выписки из медкарты, на основании которых в санаториях сделают соответствующие назначения.

А в свободное от процедур время можно погулять по лермонтовским местам, старинным усадьбам и экомаршрутам. Их в регионе много, все они разной протяженности и уровня сложности.

Как добраться и сколько стоит: перелет из Москвы до Минеральных Вод – от 10 800 рублей туда и обратно. Номер на двоих в трехзвездочном отеле – от 1 600 в сутки, в санатории – от 3 500 рублей с человека. В сумму проживания в оздоровительном учреждении, как правило, включены трехразовое питание, пользование бассейном и прочей инфраструктурой. Медицинские и спа-процедуры оплачиваются отдельно.

Дагестан

Даже из короткого путешествия по этому региону можно привезти пару лишних килограммов – но ни об одном из них не пожалеть. В марте здесь уже вполне весенние плюс 10–12 днем, и дегустировать шашлык и прочие шедевры кавказской кухни можно на открытой террасе.

Помимо Махачкалы, которую опытные туристы нередко используют лишь как перевалочный пункт, стоит съездить в Дербент, погулять по крепости Нарын-Кала и посмотреть с разных ракурсов на виды Сулакского каньона.

Как добраться и сколько стоит: прямой перелет из Москвы до Махачкалы и обратно – от 12 000 рублей. Оттуда до Дербента проще всего добраться на электричке – 156 рублей за билет в одну сторону и 2–2,5 часа в пути. Номер на двоих в трехзвездочном отеле Махачкалы – от 2 500 рублей в сутки, в Дербенте – примерно так же.