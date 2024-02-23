Поймать тишину: шесть интересных экотроп в Москве и Подмосковье

Вместе с трендом на все экологичное в Москве и области появляется все больше экомаршрутов. Это живописные маркированные тропы, где можно отдохнуть, полюбоваться на местную флору и фауну, пополнить запас красивых фотографий. Расскажем о шести самых интересных местах для таких прогулок.

Воробьевы горы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Здесь есть экомаршрут, разделенный для удобства на три тропы: "На склонах Воробьевых гор", "Андреевские пруды" и "На террасах Воробьевых гор". Их можно пройти все или по отдельности, но обычно туристы начинают с первого – так удобнее.

На пути попадутся вольеры с белками и птицами, самый старый ясень в столице, которому уже более 300 лет, и пруды Большой и Малый, которые были выкопаны еще в 17-м веке. А экотропа "На террасах Воробьевых гор" проходит по деревянным подмосткам, тут можно встретить много скворечников и пруды с карасями и лягушками.

Как добраться и сколько стоит: станция метро "Воробьевы горы", выход к улице Косыгина – на подходе есть указатели.

Лосиный остров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Здесь находится более 20 экотроп разной дистанции и направленности. Есть обычные прогулочные маршруты, орнитологические, по бобровым поселениям, лосиным и оленьим местам. Также разработаны сезонные направления: например, "Белая тропа", где экскурсовод научит определять животных по оставленным на снегу следам.

Большинство маршрутов можно пройти самостоятельно и бесплатно, но некоторые – только с экскурсией. К ним относятся, например, те, которые включают в себя посещение Лосиной биостанции.

Как добраться и сколько стоит: парк огромный, и маршруты начинаются в разных его точках. Большинство – от остановок "Комбинат благоустройства" (на автобусе от метро ВДНХ) или "Лесоцех" (на автобусе от метро "Щелковская"). Подробности о проведении экскурсий можно узнать на официальном сайте национального парка.

Заказник "Теплый стан"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Здесь есть экотропа "У истоков рек" протяженностью чуть более четырех километров. Но на такой сравнительно небольшой территории удивительно разнообразный ландшафт: и овраги, и луг, и река, и родники, и Теплостанская возвышенность – самая высокая точка в Москве (более 250 метров). А на тропу иногда выходят прогуляться ежи и горностаи.

Маршрут прекрасно маркирован. На всей его протяженности расположены информационные щиты, на которых написано, кто здесь живет и что растет.

Как добраться и сколько стоит: метро "Теплый стан", вход на тропу – улица Теплый стан, дом 7. Проход бесплатный.

Сергиево-Посадский городской округ, город Пересвет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Здесь находится экомаршрут "Тропа белой ласки", и примечателен он тем, что по-разному красив в любое время года. Его длина – чуть более трех километров, он начинается у спорткомплекса "Пересвет" и проходит через реку Кунью. И здесь можно встретить белок и ласок (в честь которых маршрут и получил свое имя), а если повезет, то даже лося.

Животные и птицы здесь совсем не боятся людей, так что при желании местную фауну можно угостить. Чем именно – написано на информационных стендах.

Как добраться и сколько стоит: вход на тропу бесплатный. Доехать можно на электричке с Ярославского вокзала до Сергиева Посада и далее – на автобусе № 23 до Пересвета. Билеты – от 260 рублей в одну сторону, путь займет примерно 1 час 40 минут.

Заказник "Журавлиная родина"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Этот природный заказник был создан для сохранения популяции журавлей. Здесь есть две экотропы. Первая – "Дом бобров" – проходит по лесу. Но животных, в честь которых назван маршрут, увидеть вряд ли получится, так как они ночные. А вот хатки и покусанные пни – это пожалуйста, в любое время. Вторая тропа – "Болотная" – пролегает по деревянному настилу над торфяным болотом.

Маршруты можно посетить как самостоятельно и бесплатно, так и в составе группы с экскурсией (записываться лучше заранее, все контакты указаны на официальном сайте заказника). В конце лета и сентябре получится попасть на специальные "журавлиные" экскурсии, пока птицы еще не улетели в теплые края.

Как добраться и сколько стоит: на электричке с Савеловского вокзала до станции Талдом, далее автобусом № 34 до остановки "Дмитровка". Билеты – от 390 рублей в одну сторону, в пути 2 часа 20 минут. Стоимость экскурсий можно уточнить на сайте заказника.

Экотропы Приокско-Террасного заповедника

В этом подмосковном местечке один из маршрутов – "Дорога к зубрам" – разработан для наблюдения за этими животными. Да еще и на бизонов получится посмотреть. Протяженность экотропы составляет примерно три километра. Понаблюдать за животными получится со специально построенной пятиметровой вышки.

Еще один любопытный маршрут – "Сквозь листву" – проходит на восьмиметровой высоте. Временами здесь действительно придется раздвигать руками кроны деревьев. Еще и увидеть то, что не получится рассмотреть с земли: например некоторых птиц и их гнезда. А для большего эффекта на тропе установили интерактивные стенды с голосами обитающих здесь пернатых.

Как добраться и сколько стоит: на электричке с Курского вокзала до станции Серпухов. Билеты – от 360 рублей в одну сторону, в пути – около двух часов. Далее на автобусах № 41, 31 или 25 до остановки "Заповедник". Самостоятельно погулять по тропам нельзя, информацию о проведении экскурсий можно найти на официальном сайте заповедника.