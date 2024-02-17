Приятное с полезным: спортивные отели недалеко от Москвы

Отели чаще всего рассчитаны на беззаботно отдыхающих и командировочных. Тем же, кто любит спорт и не хочет прекращать тренировки даже во время отпуска, в гостиницах обычно доступны разве что бассейн и тренажерный зал (в лучшем случае – волейбольная площадка). Рассказываем, в каких отелях постояльцы могут еще и хорошо потренироваться.

Горнолыжный клуб Леонида Тягачева

Это целый спортивный комплекс в Подмосковье, который занимает территорию примерно в 95 гектаров. Горнолыжный клуб Леонида Тягачева является традиционной тренировочной базой сборных России по горнолыжному спорту и сноуборду, но и любителям местные склоны тоже доступны.

Разместиться здесь можно в гостинице или в коттеджах в шаговой доступности от горнолыжных трасс – их здесь девять, разного уровня сложности. Все склоны освещены, есть искусственное оснежение, современные подъемники и прокат снаряжения. Его можно забронировать сразу вместе с номером.

Также в клубе есть футбольное поле, волейбольные, баскетбольные площадки с качественным покрытием, а также тренажерный зал. А для любителей пробежек или поездок на велосипеде прекрасно подойдет местный лес.

Как добраться: клуб находится в подмосковной деревне Шуколово. На электричке до него можно добраться с Савеловского вокзала до станции Турист, в пути придется провести чуть больше часа. По приезде нужно преодолеть три километра до отеля пешком или на такси.

Сколько стоит: билеты на электричку – около 200 рублей в одну сторону. Номер на двоих в гостинице или в коттедже – от 4 500 рублей в сутки, в эту стоимость входит завтрак.

Парк-отель "Горизонт"

Еще один подмосковный отель со всеми условиями для активных туристов. Тут есть футбольное поле, баскетбольные и волейбольные площадки, теннисные корты, тренажерный зал и спа-центр с бассейном. Зимой на территории отельного комплекса прокладывают лыжню и заливают каток, а летом – велосипедные и беговые маршруты. Для детей тоже есть свои развлечения: веревочный парк и полоса препятствий (впрочем, взрослым туда тоже можно).

В ресторанах и кафе внимательно относятся к спортивному питанию: большой выбор полезных блюд, богатых белком и сложными углеводами. Также есть специальный спорт-бар и фитобар.

Как добраться: парк-отель расположен в подмосковной деревне Ястребки. На электричке можно доехать с Белорусского вокзала до станции Голицыно, путь займет около часа. Оттуда – на маршрутке № 67 до остановки "ВТО", это еще 20 минут в пути.

Сколько стоит: билет на электричку обойдется в 165 рублей в одну сторону. Номер на двоих на базе с завтраком – от 5 450 рублей в сутки, с трехразовым питанием – от 7 050.

Les Art Resort

Этот загородный клуб-отель не позиционирует себя как спортивный, но в нем есть олимпийский 50-метровый бассейн для полноценных тренировок по плаванию. Кроме того, есть открытый всесезонный (30 метров) и еще один небольшой (тоже открытый и всесезонный) бассейны с морской водой и полный набор разных саун и джакузи.

Также для активного отдыха здесь есть небольшое футбольное поле, площадка для волейбола и мини-гольфа, фитнес-зал, а также на территории можно найти велосипедные маршруты и тропу здоровья. Важно: весь спортивный инвентарь, включая велосипеды, беговелы, а зимой – лыжи, коньки и снегокаты, входит в стоимость проживания.

Как добраться: Московская область, Рузский район, поселок Дорохово – электричкой с Белорусского вокзала до станции Дорохово (в пути – 1 час 40 минут, билеты – от 330 рублей в одну сторону).

Сколько стоит: номер на двоих – от 17 000 рублей в сутки, в стоимость включены питание полный пансион, пользование всеми услугами отеля, включая аренду спортинвентаря и посещение термального комплекса спа-центра.

Спортивный парк "Изгиб"

"Изгиб" – это в первую очередь горнолыжный курорт. Тут есть несколько склонов – от трассы для катания на "ватрушках" до специального склона для тренировок по фристайлу в дисциплине "акробатика". Зимой также работают пункт проката снаряжения и каток, а летом – прокат велосипедов, мотоциклов и сап-бордов. Но главное даже не это, а само размещение: парк "Изгиб" – это глэмпинг, где вы будете жить в сферах с огромными панорамными окнами и потолком, сквозь которые можно ночью смотреть на звезды.



Как добраться: Ярославская область, поселок Дубки – на поезде с Ярославского вокзала (в пути – от 3,5 часа, билеты – от 1 100 рублей в одну сторону), далее с автовокзала на автобусе № 105 до остановки "Карабиха" и оттуда или пешком, или на автобусе № 104 до остановки "Дубки".

Сколько стоит: сфера на двоих – от 6 800 рублей в сутки, завтрак за дополнительную плату (345 рублей с человека).