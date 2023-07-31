Москвичам показали уникальное явление под названием осетровое суперлуние

Вечером 31 июля москвичи могли наблюдать за уникальным явлением – осетровым суперлунием. Это когда полная луна находится в ближайшей к Земле точке, поэтому спутник кажется больше и ярче.

Зрители из разных районов города прислали несколько фотографий явления. Луну действительно видно очень четко даже на фото в условиях городского освещения.

Отмечается, что это будет не единственным суперлунием в этом месяце, что случается довольно редко. Второе произойдет в ночь на 30 августа и будет самым крупным в этом году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

