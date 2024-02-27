Ученые назвали ложной информацию о начале магнитной бури на Земле

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В настоящий момент на Земле нет никакой магнитной бури, геомагнитное поле планеты спокойное. Об этом сообщается на сайте Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"Геомагнитное поле, по данным среднеширотных станций, спокойное, с отдельными периодами неустойчивости. По данным высокоширотных станций, от очень спокойного до спокойного с отдельными периодами неустойчивости", – говорится в сообщении.

В ИПГ уточнили, что к 18:00 по московскому времени, по данным космической погоды, был выявлен полный штиль на Земле по трем главным показателям – G (степень возмущенности магнитного поля Земли), S (уровень опасности от потоков энергичных протонов солнечных вспышек) и R (влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли).

В свою очередь, данные на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ на 18:00 по Москве также говорят о том, что сейчас на планете нет магнитной бури.

27–28 февраля возможна умеренная вспышечная солнечная активность, но и ожидаются вспышки самого высокого класса Х, в том числе протонные, следует из прогноза космической погоды от ИПГ.

Вечером 27 февраля центр погоды "Фобос" сообщил о мощных вспышках на Солнце, которые якобы привели к неожиданной магнитной буре на Земле. По данным синоптиков, это первая магнитная буря с начала 2024 года. Ей в центре погоды присвоили класс G1.

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