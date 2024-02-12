Врач рассказала, что поможет пережить февраль

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В феврале у людей снижается уровень эндорфинов из-за холода и недостатка света. Так, может появиться чувство усталости на фоне коротких дней, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача Анну Гончарову.

"После окончания праздников и возврата к рутине многие могут почувствовать ухудшение настроения", – подчеркнула она.

Как отметила специалист, следует пройти полное медобследование для исключения серьезных заболеваний. Если результаты анализов нормальные, то необходимо начать искать способы улучшения настроения, указала эксперт.

По словам Гончаровой, у многих людей возникает недостаток витаминов D и группы B, поэтому стоит исключить их дефициты. Врач посоветовала следить за гормонами щитовидной железы и обеспечивать организм всем необходимым.

Для улучшения настроения она также порекомендовала заботиться о своем здоровье, поддерживать сбалансированный рацион питания и пить витамины.

Ранее ревматолог Валерия Король рассказала, что физическая активность поможет людям, которые страдают от болей в суставах при смене погоды. Во время плохой или холодной погоды нужно выполнять комплекс лечебной физкультуры, рекомендованный лечащим врачом, в помещении. Уменьшить боль при смене погоды поможет также теплая ванна, подчеркнула врач.

"Доктор 24. Темы недели": эксперты рассказали, чем опасен дефицит витаминов