Врач порекомендовал отказаться от кофе и мучного в дни магнитной бури

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Метеозависимым людям стоит пересмотреть свой образ жизни в период магнитной бури, а также перенести занятия, требующие концентрации внимания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова.

Как отметил врач, в период магнитной бури стоит отказаться от кофе, мучного, а также отказаться от физических нагрузок. По словам Тяжельникова, смягчить воздействие магнитных бурь поможет сбалансированное питание: нужно добавить больше легких для усвоения блюд, овощей, зелени и фруктов.

Чтобы поддержать нормальную циркуляцию крови, нужно пить достаточное количество чистой воды, а крепкий кофе лучше заменить на травяные чаи или настои. Избегать следует стрессов, употребления алкоголя.

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