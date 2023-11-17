Врач назвал три признака проблем с печенью

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Пожелтение кожи, увеличение живота и появление синяков могут указывать на проблемы с печенью. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

Он напомнил, что печень выполняет в организме множество функций. В частности, выводит токсины, производит желчь и участвует в синтезе белков, ответственных за свертываемость крови.

"Если у человека проблемы с печенью, он начинает в прямом смысле желтеть, становится такого канареечного желто-зеленого цвета. Это происходит, если нарушается производство и выделение билирубина, который является основным желчным пигментом в составе желчи", – отметил эксперт.





Алексей Хухрев врач-терапевт Если печень серьезно поражена, живот может расти в объеме. Это происходит из-за увеличения самого органа и за счет асцита – накопления жидкости в брюшной полости.

Помимо прочего, одним из признаков проблем с печенью может быть появление синяков на теле, добавил Хухрев.

Ранее были названы два продукта для печени, которые нормализуют ее функции. В частности, улучшить работу органа поможет употребление артишока. Этот овощ даже встречается в составе некоторых лекарственных средств. Он обладает желчегонным свойством и защищает печень.

Кроме того, понижает холестерин, а также выводит из организма токсины и мочевину. Второй продукт – это чеснок. Он содержит аминокислоты, способствующие правильному функционированию гепатоцитов – клеток печени.

