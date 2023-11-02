02 ноября, 13:22Общество
Врач назвала внешние признаки застоя желчи в организме
Фото: depositphotos/photographee.eu
Пожелтение кожи, зуд и тяжесть в правом подреберье могут указывать на застой желчи в организме. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
При появлении подобных симптомов рекомендуется немедленно обратиться к врачу. Он назначит анализы и определит тактику лечения.
"Если вообще никаких жалоб нет, то достаточно раз в один или два года делать УЗИ органов брюшной полости и смотреть, что там с желчным пузырем", – заключила Чернышова.
Ранее были названы симптомы, сигнализирующие о развитии язвы желудка. В частности, на это может указывать дискомфорт перед едой или после нее, причем пища будет облегчать неприятные ощущения. Кроме того, насторожить должны изжога и подташнивание. Если игнорировать язву и никак не лечиться, то это может привести к развитию кровотечения или онкологии.
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