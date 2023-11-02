Врач назвала внешние признаки застоя желчи в организме

Фото: depositphotos/photographee.eu

Пожелтение кожи, зуд и тяжесть в правом подреберье могут указывать на застой желчи в организме. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт При застое желчи прежде всего может быть пожелтение кожи, слизистых оболочек, белков глаз. Потемнение мочи, кожный зуд, который усиливается к вечеру. Также может быть тяжесть, боль или дискомфорт в правом подреберье и общее недомогание.

При появлении подобных симптомов рекомендуется немедленно обратиться к врачу. Он назначит анализы и определит тактику лечения.

"Если вообще никаких жалоб нет, то достаточно раз в один или два года делать УЗИ органов брюшной полости и смотреть, что там с желчным пузырем", – заключила Чернышова.

Ранее были названы симптомы, сигнализирующие о развитии язвы желудка. В частности, на это может указывать дискомфорт перед едой или после нее, причем пища будет облегчать неприятные ощущения. Кроме того, насторожить должны изжога и подташнивание. Если игнорировать язву и никак не лечиться, то это может привести к развитию кровотечения или онкологии.

