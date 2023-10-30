Онколог назвал орган, определяющий продолжительность жизни человека

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Печень определяет продолжительность жизни человека. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заведующего отделением лекарственного лечения НМИЦ онкологии имени Блохина и президента Междисциплинарного общества специалистов по опухолям печени Валерия Бредера.

Как он утверждает, даже сердце играет чуть менее важную роль в организме, поскольку не выполняет столько трудоемкий функций, как печень. Поэтому врач уточнил, что последний орган в теле человека заменить нечем.

"Сердце – это простой насос. А поломка каждой из функций печени может стать роковой для жизни", – отметил специалист.

По его словам, в первую очередь значима белково-синтетическая функция. Благодаря ей в печени синтезируется много гормонов и ферментов. Так, белок альбумин является основным переносчиком полезных и вредных веществ в организме.

Кроме того, важна и детоксикационная функция, которая обеспечивает очищение печенью организма от токсинов.

"Важно не только разобраться с тем, что не нужно организму, но еще и усвоить то, что нужно. Печень отвечает за синтез желчи, энергетический запас организма, у нее очень много функций", – подчеркнул Бредер.

Ранее врач-эндокринолог Елена Прокопенко предупредила, что биологически активные добавки-жиросжигатели стали пользоваться популярностью в России, однако к ним следует относиться с осторожностью, поскольку такие БАДы могут привести к повреждению почек и печени, а также к нарушению работы сердечно-сосудистой системы.

"Доктор 24": печень