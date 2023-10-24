Врач предупредила, что жиросжигатели могут повредить почки и печень

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Биологически активные добавки-жиросжигатели стали пользоваться популярностью в России, однако к ним следует относиться с осторожностью, поскольку такие БАДы могут привести к повреждению почек и печени, а также к нарушению работы сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-эндокринолога Елену Прокопенко.

По ее словам, в состав БАДов могут входить кофеин, экстракт зеленого чая и зеленые кофейные зерна, капсаицин, фукоксантин, L-карнитин, таурин, соль хрома, конъюгированная линолевая кислота. Как отметила специалист, при грамотном подходе к употреблению жиросжигателей может снизиться аппетит и повыситься уровень энергии.

"Потенциальные побочные эффекты варьируют от повышенной раздражительности, бессонницы и учащенного сердцебиения до более серьезных проблем, таких как повреждение почек и печени или нарушение работы сердечно-сосудистой системы", – указала эксперт.

Прокопенко подчеркнула, что БАДы нельзя употреблять беременным, детям, подросткам, людям с наличием болезней сердца, высоким давлением и тревогой.

Ранее россиянам рассказали, какие витамины помогают подготовить иммунитет к осени. Отмечается, что их употребление не избавит от заражения сезонными инфекциями полностью, но будет способствовать снижению частоты простудных заболеваний. Для этих целей рекомендуется обратить внимание на витамины D3, С и группы В. Также полезными для иммунной системы будут железо и цинк.

До этого врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что в холодное время года не следует согреваться с помощью высококалорийной пищи, слишком горячих напитков и алкоголя. По его словам, лишние калории могут прогрессировать ожирение. Слишком горячие напитки могут вызывать ожоговые травмы пищевода и полости рта. А алкоголь токсичен и плохо действует на головной мозг.

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