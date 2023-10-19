Диетолог рассказал о трех главных ошибках в питании в холода

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В холодное время года не следует согреваться с помощью высококалорийной пищи, слишком горячих напитков и алкоголя. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Многие в холода стараются употреблять побольше жирной еды, чтобы согреться. Но такое питание может навредить здоровью, предупредил эксперт.

"Действительно, чем калорийнее пища, тем больше от нее образуется тепла. Много калорий в мясе с картофелем или макаронами, в какой-то жирной еде. Но такое употреблять нежелательно. Потому что это лишние калории и может прогрессировать ожирение. В холодное время года вес у людей растет, потому что они так питаются", – говорит Гинзбург.





Михаил Гинзбург врач-диетолог Второй момент – это горячие напитки. Когда человек их употребляет, внутри все согревается, кровообращение усиливается. Но слишком горячие напитки могут вызывать ожоговые травмы пищевода и полости рта.

Также опасно согреваться с помощью алкоголя. "Это очень плохая история. Алкоголь токсичен, плохо действует на головной мозг. Эффект от согревания очень быстро будет иметь вторую фазу: сокращается образование тепла и нам снова нужно что-то выпить, чтобы согреться", – предупредил врач.

По его словам, лучше всего согреться в холодную погоду поможет безалкогольный глинтвейн.





Михаил Гинзбург врач-диетолог Гвоздика, корица, имбирь – все эти приправы увеличивают долю энергии, которая выделяется в виде тепла. Можно добавить мед, корочки цитрусовых. Такой безалкогольный глинтвейн действительно будет нас согревать.

Ранее россиянам рассказали, как нужно действовать после переохлаждения на улице, чтобы не заболеть. В первую очередь рекомендуется по возвращении домой переодеться во все теплое и сухое, а также разогреть стопы и кисти. Помимо того, следует выпить чай с лимоном или имбирем либо любой другой теплый напиток. Это поможет окончательно согреться.

