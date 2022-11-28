Дерматолог рассказала, почему в зимнее время перчатки не защищают руки от покраснений

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В зимнее время перчатки не смогут предотвратить сухость рук и покраснение из-за перепадов температур. Информацией об этом поделилась "Газета.ру" со ссылкой на дерматолога Елизавету Суворину.

Она заявила, что человеческая кожа защищена барьером из себума, пота и кислот, которые появляются на поверхности кожи благодаря работе сальных и потовых желез. Из-за холодов этот барьер слегка разрушается, что может стать причиной сухости рук, трещин и покраснений.

"Перчатки лишь защищают от прямого воздействия ветра, снега, но никак не спасают от постоянного перепада температур. Мы можем выйти из 22 (градусов. – Прим. ред.) в -15 и несколько раз снять перчатки, пока доберемся до места", – поделилась Суворина.

Она порекомендовала не пренебрегать уходовыми средствами. Так, лучше всего для профилактики подойдет cold-крем, содержащий глицерин, воск и масла.

Ранее врач-терапевт Оксана Булгакова поделилась, что при простуде или ангине бесполезно заматывать горло теплым шарфом. Такое средство не борется с инфекцией, а дает лишь иллюзию улучшения состояния, подчеркнула эксперт.



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