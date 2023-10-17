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17 октября, 11:53

Общество

Врач рассказала, какие симптомы предупреждают о развитии язвы желудка

Фото: depositphotos/NewAfrica

Боли перед едой или после нее, изжога и тошнота могут сигнализировать о развитии язвы желудка. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Для язвы характерны боли на голодный желудок. То есть человек может ощущать дискомфорт перед едой или через два-три часа после нее. Пища в данном случае будет приносить облегчение. Также могут быть изжога, отрыжка, подташнивание.
Татьяна Романенко
врач-терапевт

Вклад в развитие этого недуга могут вносить разные факторы. Однако наиболее значимым является заражение бактерией хеликобактер пилори.

"Стресс, неправильное питание, наследственность имеют значение в развитии язвы. Но все-таки основная причина – это хеликобактер пилори. Когда мы его хорошо пролечиваем, язва желудка больше не возвращается", – отметила врач.

Вместе с тем терапевт предупредила об опасности игнорирования этой болезни. Если не лечить язву, то в конечном итоге у человека может развиться кровотечение или онкологическое заболевание, заключила Романенко.

Ранее были названы привычки, которые негативно влияют на печень. В частности, речь идет о регулярном распитии спиртных напитков. На фоне этого у человека может развиться алкогольная болезнь печени. Негативным фактором является и употребление пищи, богатой животным жиром. Кроме того, бесконтрольный прием лекарств без назначения врача, так как из-за этого появляется риск развития токсического гепатита.

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