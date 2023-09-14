Врач-диетолог перечислила опасные привычки, разрушающие печень

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Печень обладает высокой способностью к регенерации из-за особенностей своего строения, однако ее возможности восстановления и заживления не безграничны. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-диетолога, гепатолога Наталью Панину.

Эксперт выделила основные причины и привычки, которые разрушают печень. Первой причиной является лишний вес, который сам по себе представляется благоприятным фоном для развития сахарного диабета, онкологии и различных сердечно-сосудистых заболеваний.

Откладывающийся в клетках печени жир повреждает их, что может привести не только к воспалению печени, но и в некоторых случаях к циррозу. Ожирение также утяжеляет течение других заболеваний.

Также к повреждениям печени врач привела лекарственные поражения. Панина напомнила, что лечение по любому поводу должен назначать только врач, а неразумный прием лекарств может привести к токсическому гепатиту.

Неблагоприятным для печени в том числе является и алкоголь. Гепатолог подчеркнула, что безопасных доз спиртного для печени нет. Опасными же считаются дозы более 40 граммов для мужчин и более 20 граммов – для женщин.

Регулярный прием алкоголя повлечет за собой алкогольную болезнь печени, что в конечном итоге приведет к циррозу.

Еще одну опасность для печени представляет богатая животным жиром пища и трансжиры. Их основной источник – фастфуд. Такая пища способствует повышению "плохого холестерина, что чревато проблемами с печенью и сердечно-сосудистой системой.

Провоцировать воспаление в печени также может избыточный бактериальный рост в кишечнике. Такое состояние возможно при бесконтрольном приеме антибиотиков, недостатке пищевых волокон в рационе и нерациональном однообразном питании, заключила Панина.

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