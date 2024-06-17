День открытых дверей пройдет в 45 московских театрах 24 июня

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Московские театры проведут день открытых дверей 24 июня. Об этом сообщает Союз театральных деятелей России (СТД РФ-ВТО) на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Акция приурочена к 30-летию Российской национальной театральной премии и фестивалю "Золотая маска". Торжественная церемония вручения пройдет 24 июня в Театре имени Е. Б. Вахтангова.

На дне открытых дверей примут участие 45 московских театров. Помимо экскурсии, гости смогут поприсутствовать на открытой репетиции спектакля. Для посетителей организуют интерактивную игру и проведут мастер-класс по актерскому мастерству.

Ранее Союз театральных деятелей РФ на собрании согласовал состав жюри и экспертных советов, которые будут присутствовать на премии "Золотая маска".

