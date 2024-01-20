Союз театральных деятелей РФ утвердил состав жюри "Золотой маски"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Союз театральных деятелей (СТД) РФ на собрании согласовал состав жюри и экспертных советов, которые будут присутствовать на театральной премии РФ под названием "Золотая маска". Об этом сказано в заявлении на сайте СТД.

Однако союз не стал публиковать список с именами жюри, заявив, что он будет размещен на сайте позже.

Кроме того, секретариат СТД утвердил дополнительные условия для выдвижения проектов на соискание премии. Так, к заявке нужно будет добавить заключение и рекомендательное письмо правления регионального отделения союза о поддержке творческой работы, которую планируют направить на "Золотую маску".

Также секретариат одобрил совместно с членами СТД из ДНР заявку о регистрации их отделения, которое было недавно создано. Теперь в союзе числится порядка 78 региональных отделений.

Ранее сообщалось, что президентом премии "Золотая маска" стал председатель Союза театральных деятелей (СТД), народный артист РФ Владимир Машков, а вице-президентом стал секретарь СТД РФ Кирилл Игоревич Крок.

Помимо этого, секретариат поддержал предложение Машкова начать подготовку программы и плана мероприятий по празднованию 150-летия Союза театральных деятелей в 2026 году.

До этого Машкова избрали новым председателем Союза театральных деятелей РФ. За его кандидатуру отдали 76 голосов, против – 20. Он будет занимать данный пост пять лет.



"Сити. Говорим": Владимир Машков