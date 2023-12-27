Машков избран президентом "Золотой маски"

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Президентом национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска" стал председатель Союза театральных деятелей (СТД), народный артист РФ Владимир Машков. Об этом сообщается на сайте Союза.

"Полномочия президента "Золотой маски" принял на себя председатель СТД РФ Владимир Львович Машков, а вице-президентом стал секретарь СТД РФ Кирилл Игоревич Крок", – говорится в материале.

Также на заседании секретариата Союза было принято решение создать донецкое региональное отделение СТД РФ. Теперь в организацию входят 78 региональных отделений.

"Ведется подготовительная работа по созданию региональных отделений и в других новых субъектах Российской Федерации", – уточнили в сообщении.

Помимо этого, секретариат поддержал предложение Машкова начать подготовку программы и плана мероприятий по празднованию 150-летия Союза театральных деятелей в 2026 году.

Ранее Машкова избрали новым председателем Союза театральных деятелей РФ. За его кандидатуру отдали 76 голосов, против – 20. Он будет занимать данный пост пять лет.

"Сити. Говорим": Владимир Машков