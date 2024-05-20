Лауреатов премии "Золотая маска" назовут 24 июня в Театре имени Вахтангова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Церемония вручения национальной театральной премии "Золотая маска" состоится 24 июня в Театре имени Евгения Вахтангова. Об этом сообщили в пресс-службе Союза театральных деятелей РФ.

По данным союза, изначально на конкурс было заявлено 1 166 спектаклей, созданных с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года. В лонг-лист вошли 115 спектаклей. Они отмечены дипломами фестиваля.

Однако в итоговую программу включены 50 спектаклей. Всего претендентами на "Золотую маску" стали 40 театров в самостоятельных конкурсах: драматический театр, опера, оперетта, мюзикл, балет, театр кукол и 184 театральных деятеля в частных номинациях: режиссеры, художники, актеры, драматурги, композиторы.

Ранее сообщалось, что специальную премию "Золотой маски" "За вклад в развитие театрального искусства" перенесли на неопределенную дату из-за теракта в "Крокус Сити Холле". Изначально церемония награждения лауреатов должна была состояться 27 марта в Бетховенском зале Большого театра.

До этого стало известно, что Союз театральных деятелей (СТД) РФ на собрании согласовал состав жюри и экспертных советов, которые будут присутствовать на театральной премии РФ под названием "Золотая маска". Однако союз не стал публиковать список с именами жюри, заявив, что он будет размещен на сайте позже.

Кроме того, секретариат СТД утвердил дополнительные условия для выдвижения проектов на соискание премии. Так, к заявке нужно будет добавить заключение и рекомендательное письмо правления регионального отделения союза о поддержке творческой работы, которую планируют направить на "Золотую маску".

