"Золотую маску" перенесли в связи с терактом в "Крокус Сити Холле"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специальную премию "Золотой маски" "За вклад в развитие театрального искусства" перенесли на неопределенную дату из-за теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом Союз театральных деятелей РФ написал на своем сайте.

Там уточнили, что дату проведения сообщат дополнительно. Изначально церемония награждения лауреатов должна была состояться 27 марта в Бетховенском зале Большого театра.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ в настоящее время устанавливает организаторов теракта в "Крокусе". Председателю ведомства Александру Бастрыкину доложили о проводимых мероприятиях и следственных действиях с обвиняемыми. Следователи добиваются от них сведений о деталях подготовки и совершения теракта, также они ведут работу по выявлению возможных соучастников преступления.

О теракте в "Крокус Сити Холле" стало известно в пятницу, 22 марта. Вооруженные террористы ворвались в здание, начали стрелять по людям, а затем устроили пожар.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, еще 182 пострадали.

Подозреваемых в совершении преступления 23 марта задержали в Брянской области, а 25-го числа Басманный суд Москвы отправил их в СИЗО до 22 мая 2024 года.