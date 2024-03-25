Почти 500 медиков дополнительно привлекли для помощи пострадавшим при теракте в "Крокусе"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Почти 500 медработников дополнительно привлекли для помощи пострадавшим в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного Минздрава.

"Дежурившие в больницах смены пополнили еще 245 врачей и 239 фельдшеров и медицинских сестер. Большинство из них, прочитав страшные новости, сами поехали на работу", – говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что вышедшим на смену было важно поддержать коллег и помочь всем, кто пострадал при теракте.

В Красногорске, Химках, Одинцове, Долгопрудном, Лобне, Истре и Подольске в срочном порядке подготовили 390 коек.

Вечером 22 марта в здании "Крокус Сити Холла" произошел теракт. Четыре вооруженных преступника открыли стрельбу по людям, а после устроили в здании пожар.

Число погибших при теракте достигло 137 человек, еще 182 пострадали. Согласно последним данным, в московских больницах лечение по-прежнему продолжают 76 человек.

Подозреваемых в нападении удалось задержать на следующий день на территории Брянской области, неподалеку от российско-украинской границы.

В ночь на 25 марта Басманный суд Москвы избрал четырем обвиняемым в совершении теракта в "Крокусе" меру пресечения в виде заключения под стражу. Они пробудут под арестом до 22 мая.

