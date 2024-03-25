В ГД подготовят поправки об обязанности охранять торговые центры с оружием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что депутаты подготовят поправки, обязывающие частные охранные организации защищать крупные торговые центры и ряд других объектов с оружием. Сейчас закон к этому не обязывает.

"Действительно, по закону – частные охранные организации (ЧОО) сегодня не должны выставлять вооруженные посты на объектах массового пребывания. Закон лишь обязывает ЧОО, охраняющие такие объекты, иметь в своем арсенале служебное оружие", – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Он также уточнил, что у охранной организации, которая охраняла "Крокус Сити Холл", оружие есть. Однако его не доставали, а охранники несли службу без оружия и спецсредств, добавил Хинштейн.

В связи с этим депутат назвал верной инициативу о разработке поправок в закон. Они будут распространяться на объекты повышенной антитеррористической защищенности.

Вечером 22 марта в здании "Крокус Сити Холла" произошел теракт. Четыре вооруженных преступника открыли стрельбу по людям, а после устроили в здании пожар.

Число погибших при теракте достигло 137 человек, еще 182 пострадали.

Подозреваемых в нападении удалось задержать на следующий день на территории Брянской области, неподалеку от российско-украинской границы. В ночь на 25 марта Басманный суд Москвы избрал четырем обвиняемым в совершении теракта в "Крокусе" меру пресечения в виде заключения под стражу.

