15 мая, 16:39Культура
Премию Минобороны РФ получили Shaman, Кипелов и Расторгуев
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Народный артист России Николай Расторгуев, заслуженный артист РФ Валерий Кипелов и певец Ярослав Дронов (Shaman) стали лауреатами ежегодной премии Минобороны РФ в области культуры и искусства за 2023 год. Об этом сообщает российское военное ведомство.
Церемония состоялась в Центральном академическом театре Российской Армии. Награды, почетные грамоты и благодарности президента вручил первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов. В торжественном мероприятии приняла участие заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.
Расторгуев получили премию за личный вклад в развитие отечественного военно-патриотического музыкального искусства, уточнили в ведомстве.
Кроме того, лауреатами премии стали журналист и телеведущая Ирина Лосик, режиссер Константин Буслов, писатели Юрий Поляков и Олег Рой, артисты Ян Марти, Джанго и Анастасия Спиридонова, художник-график Анна Гирич, коллектив театра Школа драматического искусства и другие.
Цаликов пожелал всем участникам церемонии крепкого здоровья. Он призвал деятелей культуры сохранить сформировавшееся единство и неделимость России не только "до нашей победы", но и в мирные дни.
Премия Минобороны РФ в области культуры и искусства присуждена в девяти номинациях:
- музыкальное искусство;
- изобразительное и монументальное искусство;
- культурно-просветительские проекты;
- искусство кино и анимации;
- за вклад в развитие отечественного военно-патриотического музыкального искусства;
- литературное творчество и издательское дело;
- театральное искусство;
- музейно-выставочная деятельность;
- культурно-шефская работа.
Премия присуждается за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию граждан России, а также за значительный вклад в развитие культуры в Вооруженных силах РФ.
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