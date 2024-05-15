Премию Минобороны РФ получили Shaman, Кипелов и Расторгуев

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народный артист России Николай Расторгуев, заслуженный артист РФ Валерий Кипелов и певец Ярослав Дронов (Shaman) стали лауреатами ежегодной премии Минобороны РФ в области культуры и искусства за 2023 год. Об этом сообщает российское военное ведомство.

Церемония состоялась в Центральном академическом театре Российской Армии. Награды, почетные грамоты и благодарности президента вручил первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов. В торжественном мероприятии приняла участие заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

Расторгуев получили премию за личный вклад в развитие отечественного военно-патриотического музыкального искусства, уточнили в ведомстве.

Кроме того, лауреатами премии стали журналист и телеведущая Ирина Лосик, режиссер Константин Буслов, писатели Юрий Поляков и Олег Рой, артисты Ян Марти, Джанго и Анастасия Спиридонова, художник-график Анна Гирич, коллектив театра Школа драматического искусства и другие.

Цаликов пожелал всем участникам церемонии крепкого здоровья. Он призвал деятелей культуры сохранить сформировавшееся единство и неделимость России не только "до нашей победы", но и в мирные дни.

Премия Минобороны РФ в области культуры и искусства присуждена в девяти номинациях:



музыкальное искусство;

изобразительное и монументальное искусство;

культурно-просветительские проекты;

искусство кино и анимации;

за вклад в развитие отечественного военно-патриотического музыкального искусства;

литературное творчество и издательское дело;

театральное искусство;

музейно-выставочная деятельность;

культурно-шефская работа.

Премия присуждается за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию граждан России, а также за значительный вклад в развитие культуры в Вооруженных силах РФ.

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