08:36Общество
Врач объяснил, что означает постоянное вздутие живота
Фото: depositphotos/photographee.eu
Вздутие живота появляется из-за нарушения микрофлоры кишечника и переедания. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на гастроэнтеролога Сергея Вялова.
Врач отметил, что вздутие может указывать на проблемы с кишенчиком.
"Газов очень много, они двигаются неправильно, надувают живот, или там много микробов, которые вызывают большее вздутие. Кишечник воспаляется, его клетки погибают, там возникают кровоподтеки, язвы, дивертикулы, фолликулы. Из-за этого тоже может быть вздутие", – объяснил он.
По словам специалиста, излишнее количество бобовых в рационе питания может привести к вздутию. Также данный процесс происходит из-за неправильной работы желчного пузыря и ошибочного выделения ферментов поджелудочной железы, добавил эксперт.
"Нарушается пищеварение и, как результат, в кишечник приходит содержимое, из-за которого возникнет вздутие. Желудок неправильно работает и не переваривает еду", – заключил собеседник издания.
Ранее Сергей Вялов рассказал, с какими жалобами чаще всего обращаются пациенты. Как отметил эксперт, самой частой жалобой являются болевые ощущения в животе. Также человека может беспокоить изжога.
"Доктор 24": боль в животе
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