Эксперт рассказал, что происходит с организмом после проглатывания жвачки

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Профессор клинической гастроэнтерологии из Оксфордского университета Саймон Трэвис рассказал, что будет с организмом человека после проглатывания жвачки. Об это сообщает Independent.

По словам профессора, история о том, что проглоченная жвачка останется в желудке на семь лет, – миф. Специалист также уточнил, что жевательная резинка не склеивает внутренние органы вместе, как думают некоторые люди.

Жвачка внутри желудка действительно не переваривается, но она не наносит никакого вреда организму – просто выходит из человека естественным путем, сказал доктор.

В заключение он добавил, что бывают случаи, когда жевательная резинка застревает в кишечнике младенцев и даже детей, если они ее много проглотили. Тогда может появиться непроходимость в кишечнике. Но за более чем 30 лет специализированной гастрономической практики он ни разу не видел такого случая.

Ранее стоматолог Алена Бубнова предупредила о вреде жвачки. Она сказала, что частое и длительное ее употребление может привести к быстрому изнашиванию пломб и перенапряжению челюстей. Кроме того, жевание жвачки увеличивает выделение желудочного сока, что может спровоцировать болезни ЖКТ.

"Доктор 24": жевательная резинка