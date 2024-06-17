Светлана Лобода сломала руку на съемках клипа

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/LOBODA

Украинская певица Светлана Лобода сломала руку во время съемок клипа незадолго до своего тура по Европе. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на публикацию артистки в соцсетях.

"Ваша птичка немножко ранена… но, надеюсь, ненадолго! Два дня назад мы снимали новый видеоклип на летний сингл, где я имела неосторожность сломать руку", – написала Лобода.

Вместе с этим певица добавила, что ее призывали отменить выступления, однако она решила отказаться. На концерте в Вене Лобода исполнила свои популярные песни.

Ранее автор песни "К черту любовь" Олег Влади потребовал от Лободы 500 тысяч рублей. Он потребовал удалить запись с концерта на одной из интернет-площадок, которая нарушала авторские права. Несмотря на пребывание Лободы за рубежом, она должна была возместить компенсацию морального вреда.

