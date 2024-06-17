Кабмин увеличил размер прожиточного минимума на 2025 год

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Правительство РФ увеличило размер прожиточного минимума на 2025 год, его величина рассчитана от медианного дохода за 2023 год, заявил российский премьер Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

"Обеспечение социальных гарантий – это наш приоритет. И люди должны получать положенную им поддержку государства своевременно и в полном объеме. Прошу это контролировать по всей стране", – передает телеграм-канал правительства РФ слова Мишустина.

Глава кабмина напомнил, что прожиточный минимум нужен для оценки нуждаемости граждан в части государственных мер поддержки. Сюда входят, добавил он, социальный контракт и ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Ранее Владимир Путин объявлял, что со следующего года в стране установят соотношение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с медианной зарплатой. С 2025 года, по информации Мишустина, МРОТ увеличится на 15% и превысит 22 тысячи рублей в месяц. К 2030 году он может составить не менее 35 тысяч рублей, указывал премьер.

