Экономист Ляшок: новое повышение МРОТ не повлияет на зарплаты россиян

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Заявленное Владимиром Путиным повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) не скажется на зарплате граждан РФ. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ведущего научного сотрудника центра "Институт социального анализа и прогнозирования" Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Виктора Ляшока.



"Не сам показатель МРОТ важен в абсолютном выражении, а его соотношение со средними, а точнее даже медианными заработными платами. Этот показатель называется индекс Кейтса. Чем он выше, тем больше влияние МРОТ оказывает на экономику, например, снижая зарплатное неравенство", – объяснил эксперт.

Как он утверждает, МРОТ в стране в последующие годы будет индексироваться на увеличение зарплат, поэтому они не должны измениться.

Владимир Путин заявил о необходимости в таком подходе к расчету МРОТ во время своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Он также обратил внимание, что сейчас МРОТ уже превысил прожиточный минимум, как это определено в конституции. Президент отметил, что в будущем власти хотят завязать индексацию МРОТ на общий рост зарплат в экономике.

Путин также предложил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Президент отметил, что на сегодняшний день у России есть ресурсы, чтобы приступить к решению этого вопроса, ориентируясь на интересы населения.

