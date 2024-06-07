Котяков: индексация пенсий затронет 7,8 млн работающих пенсионеров

Фото: 123RF/yli1525743

Индексация пенсий работающих пенсионеров коснется почти 7,8 миллиона граждан России, заявил глава министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

"Это те пенсионеры, которые при достижении пенсионного возраста продолжают свою трудовую деятельность. Соответственно, это решение будет напрямую влиять на их уровень зарплаты", – приводит его слова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что российский Минтруд в кратчайшие сроки подготовит проектные документы для индексации пенсий трудоустроенным россиянам пенсионного возраста. По словам Котякова, проект будет обсуждаться с депутатами Госдумы и экспертами министерства. Он также предположил, что данный закон будет принят в ходе весенней сессии.

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, заявила, что, в соответствии с приблизительными расчетами, на индексацию пенсий для работающих пенсионеров потребуется чуть более 100 миллиардов рублей. В беседе с журналистами на ПМЭФ она уточнила, что итоговая цифра будет названа после установления уровня инфляции, то есть после 1 февраля 2025 года.

"Сейчас мы начнем формировать бюджет, будет представлен прогноз, будет окончательная цифра", – отметила она.

Ранее в рамках своего выступления на пленарной сессии ПМЭФ Владимир Путин предложил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. По словам главы государства, на сегодняшний день у России есть ресурсы, чтобы приступить к решению этого вопроса, ориентируясь на интересы населения.