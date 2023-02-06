Стоматолог предупредила о вреде жвачки для зубных пломб

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Частое и длительное употребление жевательной резинки может привести к быстрому изнашиванию пломб, перенапряжению челюстей и другим проблемам. Об этом "Газете.ру" сообщила детский стоматолог, стоматолог общей практики клиники семейной стоматологии DLC Алена Бубнова.

"Употребление жвачек может привести к перенапряжению жевательных мышц, быстрому изнашиванию пломб и отколу различных ортодонтических аппаратов", – предупредила специалист.

Помимо этого, употребление жвачки способствует повышенному выделению желудочного сока, что может спровоцировать болезни ЖКТ.

Употреблять жевательную резинку без вреда для здоровья можно в течение 7 минут, сообщила Бубнова.

Ранее стоматолог-ортопед Рауль Отхозория отнес к наиболее вредным для зубов чай, кофе, красное вино, а также другие напитки и продукты. После употребления сладкого эксперт рекомендовал чистить зубы. Сладкие напитки необходимо употреблять через трубочку, сообщил Отхозория.



"Доктор 24": жевательная резинка

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