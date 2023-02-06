19:35Общество
Стоматолог предупредила о вреде жвачки для зубных пломб
Фото: depositphotos/WhiteBearStudio
Частое и длительное употребление жевательной резинки может привести к быстрому изнашиванию пломб, перенапряжению челюстей и другим проблемам. Об этом "Газете.ру" сообщила детский стоматолог, стоматолог общей практики клиники семейной стоматологии DLC Алена Бубнова.
"Употребление жвачек может привести к перенапряжению жевательных мышц, быстрому изнашиванию пломб и отколу различных ортодонтических аппаратов", – предупредила специалист.
Помимо этого, употребление жвачки способствует повышенному выделению желудочного сока, что может спровоцировать болезни ЖКТ.
Употреблять жевательную резинку без вреда для здоровья можно в течение 7 минут, сообщила Бубнова.
Ранее стоматолог-ортопед Рауль Отхозория отнес к наиболее вредным для зубов чай, кофе, красное вино, а также другие напитки и продукты. После употребления сладкого эксперт рекомендовал чистить зубы. Сладкие напитки необходимо употреблять через трубочку, сообщил Отхозория.
"Доктор 24": жевательная резинка
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