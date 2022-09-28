Диетолог рассказала о неожиданной пользе жвачки

Фото: depositphotos/WhiteBearStudio
Жевательная резинка уменьшает аппетит, улучшает когнитивные функции, помогает справиться с укачиванием и не только. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Алина Будаковская.
По словам эксперта, жвачка способна помочь проголодавшемуся человеку продержаться до следующего приема пищи.
"Если вы жуете жвачку не более трех минут, то можно даже уменьшить аппетит", – рассказала Будаковская.
При этом через некоторое время нужно обязательно перекусить. Если постоянно обманывать организм и не есть после жвачки, могут возникнуть проблемы с желудком, предупреждает врач.
Сама по себе жевательная резинка вряд ли поможет похудеть, поскольку многое зависит от того, что человек употребил после нее. Но благодаря способности временно притуплять чувство голода, она не даст сорваться на вредную еду. За счет этого человека может выиграть время и успеть приготовить здоровую пищу, говорит эксперт.
"Еще жвачка, как выяснилось, улучшает когнитивные функции. Она повышает концентрацию внимания, усиливает память. Американские ученые провели исследование. Дали нескольким испытуемым жвачку, другие были без жвачки. И они написали обычный тест на логику и мышление. Так вот те, которые жевали жвачку, выполнили тест быстрее и качественнее на 10%", – отметила Будаковская в интервью программе "Доктор 24".
Кроме того, за счет улучшения кровообращения жвачка помогает справиться с апатией и сонливостью, продолжает врач. В частности, она может быть полезна для офисных работников.
"Благодаря жвачке у нас начинает активно работать мозг, и он подавляет выработку мелатонина, который вызывает сонливость и апатию. Особенно если вы сидите в офисе и у вас очень мало кислорода, плохо проветриваемое помещение либо плохо освещаемое помещение. Это поможет вам избавиться от сонливости, апатии и желания заснуть прямо на клавиатуре", – говорит эксперт.
Жвачку можно жевать и в самолете. Она помогает нормализовать давление во внутреннем ухе, продолжает специалист.
Также жевательная резинка помогает бороться с укачиванием в транспорте. Но детям не рекомендуется давать ее до тех пор, пока у них полностью не поменяются молочные зубы на коренные, отмечает врач.
"На регулярной основе все-таки этот продукт не стоит употреблять. Дело в том, что эмаль зубов у детей очень слабая, они ломкие. А жвачка способствует разрежению этой эмали, и зубы просто могут развалиться либо потерять те пломбы, которые там уже есть", – предупреждает Будаковская.
Многие жуют жвачку, чтобы освежить дыхание. Однако резинка не поможет полностью решить проблему плохого запаха изо рта. Для этого нужно обратиться к специалисту, подчеркнула врач.
Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова объяснила, что будет, если проглотить жевательную резинку. По словам эксперта, если речь идет про взрослых людей и жвачка небольших размеров, то ничего страшного не произойдет. Другое дело, если ее проглотил ребенок. В силу строения организма у детей тоньше просвет кишечника. Из-за этого они рискуют получить кишечную непроходимость.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: