Диетолог рассказала о неожиданной пользе жвачки

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Жевательная резинка уменьшает аппетит, улучшает когнитивные функции, помогает справиться с укачиванием и не только. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Алина Будаковская.

По словам эксперта, жвачка способна помочь проголодавшемуся человеку продержаться до следующего приема пищи.

"Если вы жуете жвачку не более трех минут, то можно даже уменьшить аппетит", – рассказала Будаковская.





Алина Будаковская врач-диетолог, гастроэнтеролог Когда мы начинаем жевать, в головной мозг поступает импульс о том, что мы начинаем употреблять пищу. Это некая обманка мозга. Мозг думает, что мы уже едим, и приходит некое насыщение.

При этом через некоторое время нужно обязательно перекусить. Если постоянно обманывать организм и не есть после жвачки, могут возникнуть проблемы с желудком, предупреждает врач.

Сама по себе жевательная резинка вряд ли поможет похудеть, поскольку многое зависит от того, что человек употребил после нее. Но благодаря способности временно притуплять чувство голода, она не даст сорваться на вредную еду. За счет этого человека может выиграть время и успеть приготовить здоровую пищу, говорит эксперт.

"Еще жвачка, как выяснилось, улучшает когнитивные функции. Она повышает концентрацию внимания, усиливает память. Американские ученые провели исследование. Дали нескольким испытуемым жвачку, другие были без жвачки. И они написали обычный тест на логику и мышление. Так вот те, которые жевали жвачку, выполнили тест быстрее и качественнее на 10%", – отметила Будаковская в интервью программе "Доктор 24".





Алина Будаковская врач-диетолог, гастроэнтеролог Дело в том, что, когда мы жуем, у нас усиливается кровообращение не только в нижней челюсти, а вообще в принципе в верхних отделах тела. Происходит активный прилив крови к головному мозгу, а это обогащение кислородом. Как только кислород в головном мозге, мы лучше думаем, лучше концентрируемся, внимание наше более высокое.

Кроме того, за счет улучшения кровообращения жвачка помогает справиться с апатией и сонливостью, продолжает врач. В частности, она может быть полезна для офисных работников.

"Благодаря жвачке у нас начинает активно работать мозг, и он подавляет выработку мелатонина, который вызывает сонливость и апатию. Особенно если вы сидите в офисе и у вас очень мало кислорода, плохо проветриваемое помещение либо плохо освещаемое помещение. Это поможет вам избавиться от сонливости, апатии и желания заснуть прямо на клавиатуре", – говорит эксперт.

Жвачку можно жевать и в самолете. Она помогает нормализовать давление во внутреннем ухе, продолжает специалист.





Алина Будаковская врач-диетолог, гастроэнтеролог Это борьба с головокружениями и вообще нормализация работы вестибулярного аппарата. Поэтому беременные женщины, очень много подростков, которые страдают вегетативными нарушениями, им просто необходимо иногда пожевать жвачку.

Также жевательная резинка помогает бороться с укачиванием в транспорте. Но детям не рекомендуется давать ее до тех пор, пока у них полностью не поменяются молочные зубы на коренные, отмечает врач.

"На регулярной основе все-таки этот продукт не стоит употреблять. Дело в том, что эмаль зубов у детей очень слабая, они ломкие. А жвачка способствует разрежению этой эмали, и зубы просто могут развалиться либо потерять те пломбы, которые там уже есть", – предупреждает Будаковская.

Многие жуют жвачку, чтобы освежить дыхание. Однако резинка не поможет полностью решить проблему плохого запаха изо рта. Для этого нужно обратиться к специалисту, подчеркнула врач.





Алина Будаковская врач-диетолог, гастроэнтеролог Плохой запах во рту вызывают бактерии. Это просто результат их метаболизма. И если вы жуете жвачку, то к плохому запаху изо рта прибавится еще и запах мяты, арбуза или персика. Поэтому здесь надо обратиться к специалисту и избавиться от основной причины плохого запаха изо рта, и жвачка здесь никак не поможет.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова объяснила, что будет, если проглотить жевательную резинку. По словам эксперта, если речь идет про взрослых людей и жвачка небольших размеров, то ничего страшного не произойдет. Другое дело, если ее проглотил ребенок. В силу строения организма у детей тоньше просвет кишечника. Из-за этого они рискуют получить кишечную непроходимость.



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