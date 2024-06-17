Кабмин поддержал введение миграционного режима высылки иностранцев из РФ

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Правительство России поддержало законопроект, направленный на введение режима высылки для иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму в апреле 2024 года. Из документа следовало, что в случае нахождения в режиме высылки мигранты не смогут менять место жительства или пребывания в РФ без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, покупать имущество и заключать браки.

Помимо этого, лица, которые подпадут под действие закона, войдут в реестр контролируемых. Доступ к нему будут иметь госорганы, физлица и юрлица.

Позже стало известно, что МВД РФ начало подготовку реформы в миграционной сфере. Говоря об этом, глава ведомства Владимир Колокольцев заявил, что поведение мигрантов создает напряженность в обществе.

