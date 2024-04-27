МИД: Россия принимает все меры для разрешения сложностей прохождения границы

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Россия ужесточила проверки иностранных граждан при прохождении пограничного контроля в связи с сохранением террористической угрозы. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, из-за тщательной проверки сотрудниками полиции въезжающих на территорию России иностранцев на пунктах пропуска через госграницу, включая аэропорты, наблюдаются задержки при прохождении паспортного контроля.

"Российская сторона принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения сложившейся ситуации. Рассчитываем на понимание", – сказано в сообщении.

В пресс-службе МИД РФ напомнили, что такие меры являются временными и предпринимаются вне зависимости от национальной принадлежности въезжающих граждан. Каких-либо изменений к требованиям по пересечению границы не вводилось, уточнили в ведомстве.

"Дополнительные препятствия для пересечения госграницы иностранными гражданами при условии наличия всех необходимых документов отсутствуют", – заключили в министерстве.

Ранее МИД Таджикистана порекомендовал своим гражданам временно не выезжать в Россию на всех видах транспорта без острой необходимости.

До этого Душанбе выразил Москве обеспокоенность на фоне информации СМИ о якобы необоснованных случаях отказа гражданам страны во въезде в Россию. Замглавы МИД Таджикистана Содик Имоми и посол РФ Семен Григорьев обсудили трудности, с которыми сталкивались граждане республики при пересечении российской границы.

