Суд не поддержал иск Блиновской к ФНС о снижении суммы налогов

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Девятый Арбитражный апелляционный суд отказал блогеру Елене Блиновской в ее иске о признании незаконным решения инспекции Федеральной налоговой службы по Москве о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Об этом сообщает ТАСС.

Блогер просила снизить налоги и штрафы на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей.

"В удовлетворении требований Блиновской Елены Олеговны отказать полностью", – отмечается в сообщении.

В декабре прошлого года Блиновская подала иск против инспекции ФНС № 6 по Москве. Она потребовала признать решения и действия службы незаконными. Однако в апреле суд отказал в удовлетворении требований блогера. Также ФНС начислила Блиновской около 227 миллионов рублей налогов за проведенные ею "Марафоны желаний".

Блиновскую задержали в апреле прошлого года на границе с Белоруссией. Она собиралась уехать из РФ, но ее уличили в использовании схемы "дробления" бизнеса и занижении доходов. В связи с этим ее обвинили в неуплате налогов и легализации средств.

В январе 2024 года суд ужесточил меру пресечения блогеру, отправив Блиновскую в СИЗО. В конце марта следствие обвинило Блиновскую и ее супруга Алексея в уклонении от уплаты налогов на сумму 906 миллионов рублей.

Кроме того, суд признал законным решение Мосгорсуда о продлении ареста Блиновской до 26 июля, а в июне блогер подала в Арбитражный суд заявление о банкротстве.

