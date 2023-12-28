Блиновская подала иск против ФНС

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Блогер Елена Блиновская подала иск против инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Москве. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Блиновская требует признать решения и действия службы незаконными. При этом другие детали не раскрываются.

Известно, что иск, поступивший 26 декабря, принят к производству. Заседание суда по данному делу запланировано на 6 февраля.

Блогера задержали в апреле на границе с Белоруссией, когда она пыталась уехать из страны. Поводом послужили подозрения ФНС в том, что блогер применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные в ходе своей деятельности доходы.

Ее обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств. Блиновская признала свою вину и раскаялась.

Суд постановил, что блогер будет находиться под домашним арестом до 26 января 2024 года.

28 декабря адвокат Блиновской Наталья Сальникова рассказала, что блогеру осталось выплатить 907 миллионов рублей налогового долга.



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