МВД опровергло массовые затруднения у россиян при выезде за границу

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Затруднения при выезде за границу у россиян не носят массовый характер, написала в своем телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Затруднения связаны с тем, что написание установочных данных в загранпаспортах может быть некорректным, что делает этот документ недействительным и подлежащим замене", – напомнила она.

По словам ее коллег из ГУ по вопросам миграции МВД РФ, такие инциденты в основном вызваны обнаружением ошибок в персональных данных граждан, а также в машиночитаемой зоне документа. При этом соответствующий технический сбой, вызывавший ошибки в этой зоне, устранен еще в 2023 году, добавила Волк.

"Что же касается несоответствий в написании имен и фамилий, то наиболее распространенной ситуацией стало употребление буквы "ё" и ее некорректная транслитерация", – рассказала она.

В пример представитель МВД привела ситуацию, когда у гражданина в паспорте указана буква "ё", но в загранпаспорте ее заменили на "е". Полицейские посоветовали быть внимательными при получении документов для выезда за рубеж, чтобы не отменять поездки в последний момент.

Ранее в российском МИД подчеркнули, что разная транслитерация не является основанием для конфискации загранпаспорта у россиян. По версии дипломатического ведомства, одинаковые инициалы можно перевести на латиницу по-разному.

До этого в Российском союзе туриндустрии заявили об увеличении числа случаев изъятия загранпаспортов из-за ошибок в документах. В РСТ уточняли, что ошибки связаны с неправильным написанием имени, фамилии или отчества, а также городов или опечатки в датах.

