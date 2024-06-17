Reuters: Минфин Украины не договорился с кредиторами о реструктуризации долга

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Руководитель Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что ведомство не смогло договориться с держателями украинских евробондов по вопросу реструктуризации долга. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Reuters.

По словам Марченко, нынешний этап переговоров с инвесторами оказался провальным, но Киев будет работать в этом направлении, планируя достичь соглашения уже к августу 2024 года. Именно к этому моменту должна закончиться приостановка выплат, добавил руководитель финансового ведомства.

Задолженность Украины по облигациям, по информации СМИ, достигла 20 миллиардов долларов. В начале июня Марченко заявлял, что украинский Минфин планирует добиться списания части задолженности от владельцев облигаций.

Ранее в западных изданиях появилась информация, что США готовы предоставить Киеву кредит на 50 миллиардов долларов. Средства предлагают выделить за счет прибыли от замороженных российских активов, если ЕС продлит санкции против Москвы на неопределенный срок. Однако точные детали кредита, включая сроки погашения и процентную ставку, только предстоит согласовать.

