Мужчина избил ребенка во дворе дома в Казани

Фото: телеграм-канал "Казань на максималках"

Прокуратура Татарстана организовала проверку после избиения мужчиной ребенка во дворе одного из домов Казани, говорится в телеграм-канале ведомства.

"Прокуратура выяснит обстоятельства случившегося. При наличии оснований примет меры реагирования. Ход и результаты проверки взяты на контроль в аппарате надзорного ведомства", – добавили там.

На видео, на которое ссылается пресс-служба, видно, как мужчина оскорбляет, кричит и избивает ребенка, объясняя свой поступок тем, что "иначе он не поймет". В какой-то момент мальчик падает на асфальт.

Уполномоченный по правам ребенка республики Ирина Волынец в беседе с News.ru рассказала, что избивший ребенка является его отцом. Эта ситуация, по словам омбудсмена, находится у нее на контроле, при этом уже возбуждено уголовное дело.

"Ужасно, что подобное поведение допускает родной отец в отношении своего же сына <...> Конечно же, здесь стоит поднимать вопрос о лишении родительских прав за жестокое обращение с ребенком", – считает Волынец.

Степень вины мужчины должно определить следствие, однако такие действия, по ее мнению, не должны оставаться безнаказанными. Она добавила, что, если бы не видеозапись, было бы трудно предположить дальнейшую судьбу ребенка.

Ранее в столичном Гольянове неизвестный мужчина напал на девушку и ударил ее ножом. Инцидент случился на автобусной остановке на Уральской улице. После нападения злоумышленник скрылся, однако чуть позже его нашли и задержали.

