Life: вторая петербурженка попала в реанимацию после загара

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В Санкт-Петербурге девушка получила ожоги 60% тела после отдыха на берегу Финского залива. Она попала в реанимацию, сообщает Life.ru.

По данным издания, 23-летняя жительница Кировского района находилась весь день под солнцем. В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе ее якобы привезли подруги. В медучреждении врачи диагностировали у девушки повреждения кожи ультрафиолетом 1-й и 2-й степеней, указано в материале.

При этом, по информации издания 78.ru, состояние пострадавшей улучшилось, ее перевели в ожоговое отделение.

О первом случае серьезного солнечного ожога в Петербурге стало известно в конце мая. Тогда горожанка получила ожог 80% тела, когда пыталась загореть на солнце без подготовки. Уточнялось, что она провела под открытыми солнечными лучами около пяти часов.

В свою очередь, дерматолог Ирина Скорогудаева не рекомендовала мазать обожженную кожу сметаной или цинковой пастой, потому что такие действия могут нанести дополнительный вред. В качестве реабилитации после ожогов врач посоветовала использовать декспантенол, пантотеновую кислоту и витамин B5.

