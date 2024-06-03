Дерматолог рекомендовала не мазать обожженную кожу сметаной

Фото: 123RF/zoomteam

Кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева рекомендовала не мазать обожженную кожу сметаной или цинковой пастой. Об этом она сообщила в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

"Какая-то цинковая паста, сметана – нельзя, конечно, это смешно просто. Во-первых, это дискомфортно ужасно", – подчеркнула она.

По ее словам, такие действия могут нанести дополнительный вред. К примеру, цинк только пересушит кожу.

В качестве реабилитации после ожогов Скорогудаева советует использовать декспантенол, пантотеновую кислоту и витамин B5. При этом она подчеркивает, что это никоим образом не будет влиять на защиту от солнца.

Ранее врач-миколог Елизавета Абалухова заявила, что обострение акне в летний период связано с чрезмерным воздействием на кожу УФ-лучей. Однако, по ее словам, в малых дозах ультрафиолетовое излучение может выполнять антисептическое действие, подавлять активности бактерий Propionibacterium acnes, а также уменьшать воспаление.

