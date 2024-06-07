Терапевт Чиркова: обгоревшую спину нельзя мазать сметаной или кефиром

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Обгоревшую на солнце кожу не следует мазать кефиром, сметаной или маслом. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на терапевта Ольгу Чиркову.

Как отметила эксперт, жир несет вред для поврежденных участков тела и приводит к бактериальному обсеменению.

Ранее дерматолог Денис Ласеев призвал пользоваться кремами с уровнем защиты не менее 30 SPF для избежания солнечных ожогов. По его словам, такие средства снижают риск злокачественных опухолей, уменьшают вероятность солнечного ожога, пигментации и фотостарения кожи.

Ласеев порекомендовал наносить ухаживающие и защищающие средства на открытые участки кожи, в первую очередь на лицо, за 15–20 минут до выхода на улицу.

До этого врач Роман Кулешов рассказал, что наибольшему воздействию ультрафиолетовых лучшей подвержены люди со светлой кожей. Перед выходом на улицу им следует использовать SPF-защиту с фактором не менее 20. Крем нужно наносить за 15–30 минут до выхода на улицу и обновлять его каждые два-три часа.

