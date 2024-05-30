Дерматолог Ласеев: летом нужно пользоваться кремами с не менее 30 SPF

Фото: depositphotos/_chupacabra_

Уровень ультрафиолетового индекса возрастет 1 и 2 июня, поэтому для избежания солнечных ожогов нужно пользоваться кремами с уровнем защиты не менее 30 SPF. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на дерматолога Дениса Ласеева.

По его словам, такие средства снижают риск злокачественных опухолей, уменьшают вероятность солнечного ожога, пигментации и фотостарения кожи. Ласеев порекомендовал наносить ухаживающие и защищающие средства на открытые участки кожи, в первую очередь на лицо, за 15–20 минут до выхода на улицу. Пот, умывание и купание способствуют удалению солнцезащитного средства с кожи, поэтому его следует наносить несколько раз в течение дня. Дерматолог отметил, что в период с 11:00 до 16:00 не стоит находиться на активном солнце и посещать солярий.

При ярком солнце, когда УФ-индекс равен трем и более, эксперт рекомендовал не злоупотреблять алкоголем. Также нужно надевать головной убор, скрывающий от солнца лицо и уши.

Ласеев подчеркнул, что ухаживать за своей кожей нужно круглогодично. Так, людям со склонностью к красноте, пигментации и с чувствительной кожей будет полезно пользоваться солнцезащитным кремом не только летом. Лучше покупать проверенные линейки средств в аптеках и специализированных магазинах. В них не должно содержаться мочевины и кислот.

Если человек обгорел на солнце, с последствиями ему помогут справиться аэрозоли. Однако народные средства могут навредить. Врачи предупредили, что кефир и сметана при обильном использовании могут спровоцировать воспаления. Это связано с лактозой, которая содержится в молочных продуктах.

Кроме того, обгоревшую кожу нельзя мыть с мылом, протирать лосьонами и средствами, в которых есть спирт. Прикладывать лед тоже не рекомендуется, так как кожа получит стресс. После солнечных ожогов охлаждать участки покрова нужно постепенно – прохладными влажными примочками. Только после этого кожу можно увлажнять.

До этого МЧС РФ предупредило москвичей о жаре до 30 градусов днем с 29 по 31 мая. Жителей призвали быть осторожными, носить одежду светлых тонов и головные уборы, избегать перегрева на солнце и пить больше жидкости.

