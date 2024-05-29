Синоптик Леус: температурный максимум с начала года в Москве составил 28,4 градуса

29 мая, 22:47Общество
Фото: Москва 24/Антон Великжани
Максимальная температура с начала текущего года в столице составила 28,4 градуса, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
По словам синоптика, именно такую температуру в среду, 29 мая, зафиксировала метеостанция на ВДНХ.
"До конца рабочей недели есть шансы обновить (максимум. – Прим. ред.)", – написал он в телеграм-канале.
Главное управление МЧС РФ по Москве распространило предупреждение о жаре до 30 градусов днем с 29 по 31 мая. Специалисты рекомендовали москвичам быть осторожными и внимательными, носить одежду светлых тонов и головные уборы, избегать перегрева на солнце и пить больше воды.
В министерстве также напомнили о соблюдении требований пожарной безопасности.
"Атмосфера": 28 градусов ожидается в столице 30 мая