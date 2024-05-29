Синоптик Леус: температурный максимум с начала года в Москве составил 28,4 градуса

Фото: Москва 24/Антон Великжани

Максимальная температура с начала текущего года в столице составила 28,4 градуса, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, именно такую температуру в среду, 29 мая, зафиксировала метеостанция на ВДНХ.

"До конца рабочей недели есть шансы обновить (максимум. – Прим. ред.)", – написал он в телеграм-канале.

Главное управление МЧС РФ по Москве распространило предупреждение о жаре до 30 градусов днем с 29 по 31 мая. Специалисты рекомендовали москвичам быть осторожными и внимательными, носить одежду светлых тонов и головные уборы, избегать перегрева на солнце и пить больше воды.

В министерстве также напомнили о соблюдении требований пожарной безопасности.

