Посещение лесов Подмосковья ограничено до 3 июня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Подмосковье до 3 июня введен запрет на посещение леса из-за высокого риска возникновения пожаров, который обусловлен условиями погоды и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки. Об этом заявила пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

Гражданам нельзя будет не только посещать леса и въезжать туда на машине, но и разводить костры. Лесные дороги, по информации пресс-службы, будут перекрываться шлагбаумами. Кроме того, будет усилено патрулирование лесных массивов сотрудниками лесной охраны, полиции и МЧС.

"Контроль за пребыванием жителей в лесах осуществляется с помощью БПЛА, авиации, фотоловушек, камер системы видеомониторинга, системы обнаружения больших групп людей на основе данных операторов мобильных сетей", – напомнили в комитете лесного хозяйства Подмосковья.

В пресс-службе также напомнили, что за поджог леса может последовать уголовная или административная ответственность.

Ранее МЧС РФ предупредили москвичей, что с 27 по 29 мая прогнозируется высокая пожароопасность четвертого класса. В связи с этим жителям и гостям столицы напомнили о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем в условиях жары.

