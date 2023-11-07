Врач назвал симптом разрушения поджелудочной, который нельзя игнорировать

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Из-за нагрузок на поджелудочную железу (алкоголь в сочетании с острыми закусками, курение) может появиться острый панкреатит. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на гастроэнтеролога и гепатолога, кандидата медицинских наук Сергея Вялова.

По его словам, ситуация с воспалением поджелудочной железы очень опасна и требует экстренной медицинской помощи. Он отметил, что если в этом органе повышается давление, то клетки железы начнут отмирать и в спине возникнут боли.

Поэтому специалист предупредил, что при быстром развитии воспаления поджелудочной железы и отсутствии правильного лечения орган может быстро разрушиться и пациенты почувствуют опоясывающие боли в области спины.

"Болит вокруг, потому что рядом с поджелудочной железой находится большое нервное сплетение, и если оно попадает в очаг воспаления, то тогда боль разливается по всему животу. Тут появляется ощущение обруча или круга", – отметил Вялов.

Ранее были названы симптомы, которые указывают на проблемы с поджелудочной железой. Настороженность должны вызвать любые признаки нарушения пищеварения, в том числе вздутие и жидкий стул. Кроме того, человека могут беспокоить болевые ощущения в верхней половине живота, которые иногда отдаются в спину.

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