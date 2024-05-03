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Новая мощная вспышка произошла на Солнце 3 мая. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на специалистов лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).

"Вспышка спровоцировала выбросы солнечной плазмы в космос <…> Возможность движения облаков плазмы в сторону Земли, предварительно, исключительно высокая – активный центр, где произошел взрыв, расположен прямо напротив Земли", – информировали специалисты.

По данным лаборатории, сейчас на Солнце фиксируется быстрый рост активных центров. Для восстановления запасов взрывной энергии ему потребовалась всего одна неделя. Эксперты считают, что это может свидетельствовать о приближении к солнечному максимуму.

До этого три мощные вспышки произошли на Солнце в ночь на 24 апреля. Ранее они фиксировались 9 марта и 22 февраля. Длительность вспышки в марте составила 13 минут.

