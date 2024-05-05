Синоптик Тишковец: до 30% месячных осадков выпадет в Москве в начале следующей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Во вторник, 7 мая, в столице выпадет до 30% месячных осадков, а ночью ожидается мокрый снег с кратковременным ухудшением видимости, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, ночью в понедельник, 6 мая, температура поднимется до 1–3 градусов, в Подмосковье ожидается от минус 2 до 3 градусов, при этом днем будет плюсовая температура – от 7 до 12 градусов.

"К исходу суток погода начнет стремительно портиться. <...> В осадкомер столицы попадет до 18 миллиметров, а это 30% от всего майского лимита дождей, на юге области – до 20–25 миллиметров", – отметил Тишковец.

К ливням начнут примешиваться интенсивные заряды мокрого снега с кратковременным ухудшением видимости на один километр и менее (местами до 200–400 метров).

"Днем в столице всего 3–5 градусов, в Подмосковье – от 1 до 6 градусов. По всей видимости, местами земля слегка побелеет – ее может припорошить символической временной снежной порошей (0,2–0,3 сантиметра)", – добавил синоптик.

Кроме того, в понедельник с полуночи до 15:00, и во вторник с 03:00 до 15:00 регион окажется в области повышенного атмосферного давления. Ожидается магнитная буря слабой и средней интенсивности G1 и G2.

В среду, 8 мая, ожидается не более 5 миллиметров осадков, которые будут выпадать в разном агрегатном состоянии. Ночью температура будет колебаться от минус 3 до 2 градусов, а днем – максимум 7 градусов. Тишковец также обратил внимание на возможною гололедицу.

Ранее москвичей предупредили о заморозках в ночь на 6 мая. Отмечалось, что в некоторых районах столичного региона температура может опуститься до минус 2 градусов.

Горожан и гостей столицы попросили сократить время пребывания на улице, а также посоветовали надеть теплую одежду и удобную обувь.