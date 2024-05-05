Заморозки ожидаются в Москве в ночь на 6 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заморозки придут в Москву в ночь на понедельник, 6 мая. В некоторых районах столичного региона температура может опуститься до минус 2 градусов. Соответствующее предупреждение появилось на официальном сайте мэра и правительства города.

Москвичей и гостей столицы просят сократить время пребывания на улице. Горожанам советуют надевать теплую одежду и удобную обувь.

Водителей призывают быть внимательными и не допускать аварийных ситуаций.

Гражданам напоминают, что они всегда могут обратиться в случае ЧП по номеру 112.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал ночные заморозки, гололед и заряды снега во всей Центральной России на следующей неделе.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что погода в столице наладится после 10 мая. До этого, по его словам, температура воздуха будет ниже нормы на пять градусов.

