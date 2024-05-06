Минфин США вывел из-под санкций бывшую швейцарскую "дочку" Сбербанка

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США вывели из-под санкций бывшее дочернее предприятие Сбербанка Sberbank Switzerland AG. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского Минфина.

По информации агентства, российский банк продал свою "дочку" в сентябре 2022 года инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA. Как писали зарубежные СМИ, на нового владельца не распространяются санкции Соединенных Штатов и других западных государств.

Ранее сообщалось, что Британия исключила из своего санкционного списка бывшего первого заместителя председателя Сбербанка Льва Хариса. Согласно опубликованному Минфином страны документу, на Хариса больше не распространяются ограничения, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг.

